Новая песня BLAZEMTH



“The Return of Lucifer”, новая песня BLAZEMTH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Return Of Lucifer", выход которого на кассете, CD и в цифровом варианте намечен на 15 марта на Xtreem Music.



Трек-лист:



01. Magik Invocation

02. The Return Of Lucifer

03. Inferno

04. War

05. Hecate

06. Visions Of My Dark Soul

07. In Fight I Die

08. A Passage Of Unlight

09. The Grummer

10. Outro







