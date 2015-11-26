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Новая песня BLAZEMTH
A Passage Of Unlight, новая песня BLAZEMTH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Return Of Lucifer", выход которого на кассете, CD и в цифровом варианте намечен на 15 марта на Xtreem Music.
Трек-лист:
01. Magik Invocation
02. The Return Of Lucifer
03. Inferno
04. War
05. Hecate
06. Visions Of My Dark Soul
07. In Fight I Die
08. A Passage Of Unlight
09. The Grummer
10. Outro
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