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Tristania

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12 янв 2022 : 		 Новое видео вокалистки TRISTANIA

9 сен 2014 : 		 Вокалистка TRISTANIA выпускает сольный альбом

19 дек 2013 : 		 TRISTANIA обещает самый длинный концерт тура в Москве

27 ноя 2013 : 		 Вокалистка TRISTANIA исполнила кавер-версию FAITH NO MORE

28 июн 2013 : 		 Семплы новых песен TRISTANIA

27 май 2013 : 		 Вокалистка TRISTANIA исполнила кавер-версию THE MARS VOLTA

22 апр 2013 : 		 Новая песня TRISTANIA

18 апр 2013 : 		 Тизер нового альбома TRISTANIA

4 апр 2013 : 		 Трек-лист нового альбома TRISTANIA

28 мар 2013 : 		 Обложка нового альбома TRISTANIA

6 мар 2013 : 		 Мастеринг нового альбома TRISTANIA прошел в Швеции

1 фев 2013 : 		 Семпл новой песни TRISTANIA

26 янв 2013 : 		 TRISTANIA объявили имя продюсера

6 янв 2013 : 		 TRISTANIA приступили к записи

4 янв 2013 : 		 Вокалистка TRISTANIA исполнила кавер-версии ALICE IN CHAINS, DEEP PURPLE

20 сен 2010 : 		 К TRISTANIA в туре присоединится скрипач-виртуоз

26 авг 2010 : 		 Новый участник в TRISTANIA

12 авг 2010 : 		 Новое видео TRISTANIA

27 июл 2010 : 		 Три новые песни TRISTANIA

20 июл 2010 : 		 Новая песня TRISTANIA

10 июн 2010 : 		 Обложка нового альбома TRISTANIA

13 май 2010 : 		 Название и трек-лист нового альбома TRISTANIA

5 май 2010 : 		 Тизер нового альбома TRISTANIA

28 мар 2010 : 		 TRISTANIA вернулись на Napalm Records

5 мар 2010 : 		 TRISTANIA заканчивают запись нового альбома

19 фев 2010 : 		 Новости от TRISTANIA
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Новое видео вокалистки TRISTANIA



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MARIANGELA DEMURTAS выпустила видео на композицию "City", которая будет включена в новый ЕР "Dark Ability", выходящий 11 февраля.




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Old Nothing


12 янв 2022, 14:06		впаряде)


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