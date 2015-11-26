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все новости группы
Tristania
Норвегия
Gothic Metal
http://www.tristania.com
Myspace:
http://www.myspace.com/tristania
Facebook:
https://www.facebook.com/tristania/
12 янв 2022
:
Новое видео вокалистки TRISTANIA
9 сен 2014
:
Вокалистка TRISTANIA выпускает сольный альбом
19 дек 2013
:
TRISTANIA обещает самый длинный концерт тура в Москве
27 ноя 2013
:
Вокалистка TRISTANIA исполнила кавер-версию FAITH NO MORE
28 июн 2013
:
Семплы новых песен TRISTANIA
27 май 2013
:
Вокалистка TRISTANIA исполнила кавер-версию THE MARS VOLTA
22 апр 2013
:
Новая песня TRISTANIA
18 апр 2013
:
Тизер нового альбома TRISTANIA
4 апр 2013
:
Трек-лист нового альбома TRISTANIA
28 мар 2013
:
Обложка нового альбома TRISTANIA
6 мар 2013
:
Мастеринг нового альбома TRISTANIA прошел в Швеции
1 фев 2013
:
Семпл новой песни TRISTANIA
26 янв 2013
:
TRISTANIA объявили имя продюсера
6 янв 2013
:
TRISTANIA приступили к записи
4 янв 2013
:
Вокалистка TRISTANIA исполнила кавер-версии ALICE IN CHAINS, DEEP PURPLE
20 сен 2010
:
К TRISTANIA в туре присоединится скрипач-виртуоз
26 авг 2010
:
Новый участник в TRISTANIA
12 авг 2010
:
Новое видео TRISTANIA
27 июл 2010
:
Три новые песни TRISTANIA
20 июл 2010
:
Новая песня TRISTANIA
10 июн 2010
:
Обложка нового альбома TRISTANIA
13 май 2010
:
Название и трек-лист нового альбома TRISTANIA
5 май 2010
:
Тизер нового альбома TRISTANIA
28 мар 2010
:
TRISTANIA вернулись на Napalm Records
5 мар 2010
:
TRISTANIA заканчивают запись нового альбома
19 фев 2010
:
Новости от TRISTANIA
29 янв 2010
:
TRISTANIA начали запись
6 янв 2010
:
TRISTANIA готовы к записи
28 сен 2009
:
Новый участник TRISTANIA о группе и новом альбоме
4 сен 2009
:
К TRISTANIA присоединилась бывшая гитаристка OCTAVIA SPERATI
12 авг 2009
:
У вокалиста TRISTANIA родились близнецы
16 июн 2009
:
Новости от TRISTANIA
8 июн 2009
:
Видеообращение от TRISTANIA
5 мар 2009
:
TRISTANIA расстаются с басистом, объявлена замена
12 май 2008
:
Из TRISTANIA ушел гитарист
10 дек 2007
:
TRISTANIA выступит в России с OVERKILL и ENSLAVED
22 окт 2007
:
TRISTANIA взяли новую вокалистку
16 сен 2007
:
TRISTANIA : поиски нового вокалиста завершены
2 мар 2007
:
Vibeke Stene покинула TRISTANIA
14 июл 2006
:
Выход нового альбома TRISTANIA откладывается
5 май 2006
:
TRISTANIA закончила работу над новым альбомом
14 апр 2006
:
Вокалист TRISTANIA ушел из группы
12 дек 2005
:
TRISTANIA выбрали продюсера для нового альбома
1 июн 2005
:
Новый гитарист TRISTANIA
25 сен 2002
:
Tristania начали работу над новым материалом
сегодня
Новое видео вокалистки
TRISTANIA
MARIANGELA DEMURTAS выпустила видео на композицию "City", которая будет включена в новый ЕР "Dark Ability", выходящий 11 февраля.
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Old Nothing
12 янв 2022, 14:06
впаряде)
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).