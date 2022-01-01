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*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 22
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 20
*BRUCE DICKINSON — о группис 19
*Новое видео IN FLAMES 16
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
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Tristania

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19 сен 2022 : 		 TRISTANIA всё

12 янв 2022 : 		 Новое видео вокалистки TRISTANIA

9 сен 2014 : 		 Вокалистка TRISTANIA выпускает сольный альбом

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27 ноя 2013 : 		 Вокалистка TRISTANIA исполнила кавер-версию FAITH NO MORE

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28 мар 2013 : 		 Обложка нового альбома TRISTANIA

6 мар 2013 : 		 Мастеринг нового альбома TRISTANIA прошел в Швеции

1 фев 2013 : 		 Семпл новой песни TRISTANIA

26 янв 2013 : 		 TRISTANIA объявили имя продюсера

6 янв 2013 : 		 TRISTANIA приступили к записи

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26 авг 2010 : 		 Новый участник в TRISTANIA

12 авг 2010 : 		 Новое видео TRISTANIA

27 июл 2010 : 		 Три новые песни TRISTANIA

20 июл 2010 : 		 Новая песня TRISTANIA

10 июн 2010 : 		 Обложка нового альбома TRISTANIA

13 май 2010 : 		 Название и трек-лист нового альбома TRISTANIA

5 май 2010 : 		 Тизер нового альбома TRISTANIA

28 мар 2010 : 		 TRISTANIA вернулись на Napalm Records

5 мар 2010 : 		 TRISTANIA заканчивают запись нового альбома
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|||| 19 сен 2022

TRISTANIA всё



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Группа TRISTANIA опубликовала следующее сообщение:

«После 26 лет работы на международной металлической сцене участники TRISTANIA на этой неделе приняли тяжелое решение прекратить свою деятельность. Это означает, что планы на будущее, включая запланированный на декабрь тур по Латинской Америке, отменяются.

Пройдя через несколько по-настоящему трудных лет, как и весь остальной мир, мы хотели наконец-то заглянуть в будущее, и тур по Латинской Америке был для нас продолжением большого дела.

На прошлой неделе пришло известие о серьезной болезни близкого родственника группы, которая не позволит реализовать ни краткосрочные, ни долгосрочные планы группы. Это стало для нас шоком, и нам поистине жаль делиться этой новостью.

TRISTANIA — это группа, которая никогда не шла на компромиссы в своем творчестве, и для нас никогда не было возможности представить что-то не на 100 процентов нашим поклонникам и фанатам. Время для такого события не могло быть хуже, и для нас особенно печально, что мы не сможем снова встретиться с нашими друзьями в Латинской Америке. У нас всегда были особые отношения с нашими латиноамериканскими поклонниками.

Мы приносим свои искренние извинения всем, кого затронет наше решение.

Мы хотим поблагодарить всех, с кем мы работали вместе на протяжении почти трех десятилетий написания музыки, записи, выпуска альбомов и гастролей, но особенно мы хотели бы поблагодарить компанию Continental Concerts, которая поддерживала нас на протяжении значительной части карьеры группы.

И последнее, но не менее важное, мы хотели бы поблагодарить наших преданных поклонников по всему миру за удивительный опыт, полученный за все эти годы. Без вас у нас не было бы вдохновения для продолжения работы на протяжении стольких лет.

Это были насыщенные событиями 26 лет. Теперь позвольте нам всем бережно хранить эти воспоминания»






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