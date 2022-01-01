19 сен 2022



TRISTANIA всё



Группа TRISTANIA опубликовала следующее сообщение:



«После 26 лет работы на международной металлической сцене участники TRISTANIA на этой неделе приняли тяжелое решение прекратить свою деятельность. Это означает, что планы на будущее, включая запланированный на декабрь тур по Латинской Америке, отменяются.



Пройдя через несколько по-настоящему трудных лет, как и весь остальной мир, мы хотели наконец-то заглянуть в будущее, и тур по Латинской Америке был для нас продолжением большого дела.



На прошлой неделе пришло известие о серьезной болезни близкого родственника группы, которая не позволит реализовать ни краткосрочные, ни долгосрочные планы группы. Это стало для нас шоком, и нам поистине жаль делиться этой новостью.



TRISTANIA — это группа, которая никогда не шла на компромиссы в своем творчестве, и для нас никогда не было возможности представить что-то не на 100 процентов нашим поклонникам и фанатам. Время для такого события не могло быть хуже, и для нас особенно печально, что мы не сможем снова встретиться с нашими друзьями в Латинской Америке. У нас всегда были особые отношения с нашими латиноамериканскими поклонниками.



Мы приносим свои искренние извинения всем, кого затронет наше решение.



Мы хотим поблагодарить всех, с кем мы работали вместе на протяжении почти трех десятилетий написания музыки, записи, выпуска альбомов и гастролей, но особенно мы хотели бы поблагодарить компанию Continental Concerts, которая поддерживала нас на протяжении значительной части карьеры группы.



И последнее, но не менее важное, мы хотели бы поблагодарить наших преданных поклонников по всему миру за удивительный опыт, полученный за все эти годы. Без вас у нас не было бы вдохновения для продолжения работы на протяжении стольких лет.



Это были насыщенные событиями 26 лет. Теперь позвольте нам всем бережно хранить эти воспоминания»











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