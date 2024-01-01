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Винил TRISTANIA выйдет осенью



20 сентября на CD и виниле состоится выпуск переиздания дебютного альбома TRISTANIA Widow's Weeds, снабженный в качестве бонуса дебютным ЕР (это первый раз, когда материал будет доступен на виниле):



LP 1 - Widow's Weeds





"Preludium..."

"Evenfall"

"Pale Enchantress"

"December Elegy"

"Midwintertears"

"Angellore"

"My Lost Lenore"

"Wasteland’s Caress"

"...Postludium"





LP 2 - Tristania EP





"Sirene"

"Midwintertears"

"Pale Enchantress"

"Cease to Exist"







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