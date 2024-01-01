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*Альбом METALLICA "Master Of Puppets" назван лучшим металл-ди... 145
*Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном к... 65
*Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!» 50
*Вокалист CRAZY TOWN умер от передоза 44
*KERRY KING: «Религия — это ложь!» 43
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Tristania

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1 июл 2024 : 		 Винил TRISTANIA выйдет осенью

19 сен 2022 : 		 TRISTANIA всё

12 янв 2022 : 		 Новое видео вокалистки TRISTANIA

9 сен 2014 : 		 Вокалистка TRISTANIA выпускает сольный альбом

19 дек 2013 : 		 TRISTANIA обещает самый длинный концерт тура в Москве

27 ноя 2013 : 		 Вокалистка TRISTANIA исполнила кавер-версию FAITH NO MORE

28 июн 2013 : 		 Семплы новых песен TRISTANIA

27 май 2013 : 		 Вокалистка TRISTANIA исполнила кавер-версию THE MARS VOLTA

22 апр 2013 : 		 Новая песня TRISTANIA

18 апр 2013 : 		 Тизер нового альбома TRISTANIA

4 апр 2013 : 		 Трек-лист нового альбома TRISTANIA

28 мар 2013 : 		 Обложка нового альбома TRISTANIA

6 мар 2013 : 		 Мастеринг нового альбома TRISTANIA прошел в Швеции

1 фев 2013 : 		 Семпл новой песни TRISTANIA

26 янв 2013 : 		 TRISTANIA объявили имя продюсера

6 янв 2013 : 		 TRISTANIA приступили к записи

4 янв 2013 : 		 Вокалистка TRISTANIA исполнила кавер-версии ALICE IN CHAINS, DEEP PURPLE

20 сен 2010 : 		 К TRISTANIA в туре присоединится скрипач-виртуоз

26 авг 2010 : 		 Новый участник в TRISTANIA

12 авг 2010 : 		 Новое видео TRISTANIA

27 июл 2010 : 		 Три новые песни TRISTANIA

20 июл 2010 : 		 Новая песня TRISTANIA

10 июн 2010 : 		 Обложка нового альбома TRISTANIA

13 май 2010 : 		 Название и трек-лист нового альбома TRISTANIA

5 май 2010 : 		 Тизер нового альбома TRISTANIA

28 мар 2010 : 		 TRISTANIA вернулись на Napalm Records
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|||| сегодня

Винил TRISTANIA выйдет осенью



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20 сентября на CD и виниле состоится выпуск переиздания дебютного альбома TRISTANIA Widow's Weeds, снабженный в качестве бонуса дебютным ЕР (это первый раз, когда материал будет доступен на виниле):

LP 1 - Widow's Weeds


"Preludium..."
"Evenfall"
"Pale Enchantress"
"December Elegy"
"Midwintertears"
"Angellore"
"My Lost Lenore"
"Wasteland’s Caress"
"...Postludium"


LP 2 - Tristania EP


"Sirene"
"Midwintertears"
"Pale Enchantress"
"Cease to Exist"

TRISTANIA - Limited Edition Widow's Weeds Album To Be Re-Issued In September; Debut EP Available For The First Time On Vinyl




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