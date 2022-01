сегодня



Новый альбом VOODOO MOONSHINE выйдет зимой



VOODOO MOONSHINE заключили контракт с Dark Star Records, на котором четвертого февраля состоится релиз нового альбома Bottom Of The Barrel:



"Locked And Loaded"

"Give It To Me"

"Bring It Down"

"Round And Round"

"Sometimes You Just Wanna"

"What A Way To Go"

"Swallow My Pride"

"Eden In Your Eyes"

"Rise Free"

"Y’all Come Back Soon"

"Eden In Your Eyes" (Acoustic Version)







+0 -0



просмотров: 73