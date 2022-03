сегодня



Акустика от VOODOO MOONSHINE



VOODOO MOONSHINE опубликовали видео акустического исполнения пяти песен из нового альбома "Bottom Of The Barrel".



Трек-лист:



"Locked And Loaded"

"Give It To Me"

"Bring It Down"

"Round And Round"

"What A Way To Go"







