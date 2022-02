сегодня



Новое видео VOODOO MOONSHINE



VOODOO MOONSHINE заключили контракт с Dark Star Records, на котором четвёртого февраля состоится релиз нового альбома "Bottom Of The Barrel".



Трек-лист:



"Locked And Loaded"

"Give It To Me"

"Bring It Down"

"Round And Round"

"Sometimes You Just Wanna"

"What A Way To Go"

"Swallow My Pride"

"Eden In Your Eyes"

"Rise Free"

"Y’all Come Back Soon"

"Eden In Your Eyes" (Acoustic Version)



Видео на "Bring It Down" доступно для просмотра ниже.







