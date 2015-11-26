18 янв 2022



Новое видео 8 KALACAS



"Frontera", новое видео 8 KALACAS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Frontera", выход которого намечен на 25 марта на Atomic Fire Records.



Трек-лист:



01. Frontera

02. Pudrete

03. Mutante

04. Esquizofrenia

05. R2rito

06. Lobios Negros

07. Luna

08. Garras

09. Luz Y Fer

10. Gato

11. Flatline

12. 1941

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