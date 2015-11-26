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8 Kalacas

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Новое видео 8 KALACAS



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"Pudrete", новое видео 8 KALACAS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Frontera", выход которого намечен на 25 марта на Atomic Fire Records.

Трек-лист:

01. Frontera
02. Pudrete
03. Mutante
04. Esquizofrenia
05. R2rito
06. Lobios Negros
07. Luna
08. Garras
09. Luz Y Fer
10. Gato
11. Flatline
12. 1941




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