Новое видео FALL OF STASIS



​“The Cult”, новое видео FALL OF STASIS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "The Chronophagist”, выход которого намечен на 25 февраля.



Трек-лист:



01. Wilted Forests

02. Fall of Stasis

03. Drunken Howl

04. Baal Arise

05. The Cult

06. Twilight Carnival

07. Baron

08. The Last Waltz

09. Swarm Of Casualties

10. The Chronophagist (feat. Viky Boyer)







