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Новое видео FALL OF STASIS
“The Cult”, новое видео FALL OF STASIS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "The Chronophagist”, выход которого намечен на 25 февраля.
Трек-лист:
01. Wilted Forests
02. Fall of Stasis
03. Drunken Howl
04. Baal Arise
05. The Cult
06. Twilight Carnival
07. Baron
08. The Last Waltz
09. Swarm Of Casualties
10. The Chronophagist (feat. Viky Boyer)
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