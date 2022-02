сегодня



Новый альбом FALL OF STASIS доступен для прослушивания



"The Chronophagist", новый альбом группы FALL OF STASIS, доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



“Wilted Forests”

“Fall Of Stasis”

“Drunken Howl”

“Baal Arise”

“The Cult”

“Twilight Carnival”

“Baron’

“The Last Waltz”

“Swarm Of Casualties”

“The Chronophagist” (Feat. Viky Boyer)

The Chronophagist by Fall Of Stasis





