“The Chronophagist” (Feat. Viky Boyer), новое видео FALL OF STASIS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "The Chronophagist”, выпущенного в феврале:



“Wilted Forests”

“Fall Of Stasis”

“Drunken Howl”

“Baal Arise”

“The Cult”

“Twilight Carnival”

“Baron’

“The Last Waltz”

“Swarm Of Casualties”

“The Chronophagist” (Feat. Viky Boyer)







просмотров: 172