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Vanderlust

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Новая песня VANDERLUST



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"The Last Ganymedian", новая песня VANDERLUST, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома, выход которого намечен на 15 октября на Rockshots Records.

Трек-лист:

Intro
"High Hopes"
"Orphan Planet"
"Forgotten Breed"
"The Last Ganymedian"
"Scavengers Of Kuiper Belt"
"Mass Effect Destruction"
"Requiem For An Ancient World"
"3 Suns"
"Dyson's Swarm"
"Ringworld"
"Ten Years Back"
"Zima Blue"

VANDERLUST Share Space Ballad



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