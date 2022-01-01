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Vanderlust

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|||| 8 апр 2022

Новое видео VANDERLUST



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"Orphan Planet", новое видео VANDERLUST, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома, выход которого намечен на на Rockshots Records.

Трек-лист:

Intro
"High Hopes"
"Orphan Planet"
"Forgotten Breed"
"The Last Ganymedian"
"Scavengers Of Kuiper Belt"
"Mass Effect Destruction"
"Requiem For An Ancient World"
"3 Suns"
"Dyson's Swarm"
"Ringworld"
"Ten Years Back"
"Zima Blue"




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