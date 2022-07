сегодня



"High Hopes", новое видео группы VANDERLUST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Vanderlust, выпущенного на Rockshots Records.



Трек-лист:



Intro

"High Hopes"

"Orphan Planet"

"Forgotten Breed"

"The Last Ganymedian"

"Scavengers Of Kuiper Belt"

"Mass Effect Destruction"

"Requiem For An Ancient World"

"3 Suns"

"Dyson's Swarm"

"Ringworld"

"Ten Years Back"

"Zima Blue"







