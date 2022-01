сегодня



Новое видео MY HOLLOW



"Vultures", новое видео группы MY HOLLOW, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "Fighting The Monsters".



Трек-лист:



"Vultures"

"Fighting The Monsters" ft. Björn Strid (Soilwork)

"Hell Or High Water"

"Faded Through"

"The Iron Harvest"







+0 -0



просмотров: 88