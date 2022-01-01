Вокалист SOILWORK в новом треке MY HOLLOW

"Fighting The Monsters", новая песня группы MY HOLLOW, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР "Fighting The Monsters", а в качестве гостя в записи материала принимал участие вокалист SOILWORK Björn Strid.
Трек-лист:
"Vultures"
"Fighting The Monsters" ft. Björn Strid (Soilwork)
"Hell Or High Water"
"Faded Through"
"The Iron Harvest"
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