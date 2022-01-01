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*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 38
*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 22
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN 16
*Новое видео SCORPIONS 14
*BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ... 13
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My Hollow

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|||| сегодня

Вокалист SOILWORK в новом треке MY HOLLOW



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"Fighting The Monsters", новая песня группы MY HOLLOW, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР "Fighting The Monsters", а в качестве гостя в записи материала принимал участие вокалист SOILWORK Björn Strid.

Трек-лист:

"Vultures"
"Fighting The Monsters" ft. Björn Strid (Soilwork)
"Hell Or High Water"
"Faded Through"
"The Iron Harvest"

Exclusive: MY HOLLOW Premieres вЂњFighting The MonstersвЂќ Video Feat. SOILWORKвЂ™s BJГ–RN STRID




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