сегодня



Вокалист SOILWORK в новом треке MY HOLLOW



"Fighting The Monsters", новая песня группы MY HOLLOW, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР "Fighting The Monsters", а в качестве гостя в записи материала принимал участие вокалист SOILWORK Björn Strid.



Трек-лист:



"Vultures"

"Fighting The Monsters" ft. Björn Strid (Soilwork)

"Hell Or High Water"

"Faded Through"

"The Iron Harvest"







+0 -0



просмотров: 36