сегодня



Новая песня MY HOLLOW



"Hell Of High Water", новая песня группы MY HOLLOW, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР "Fighting The Monsters", выход которого запланирован на восьмое апреля.



Трек-лист:



"Vultures"

"Fighting The Monsters" ft. Björn Strid (Soilwork)

"Hell Or High Water"

"Faded Through"

"The Iron Harvest"







просмотров: 115