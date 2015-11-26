|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Новое видео ÅSKVÄDER
“Let You Down”, новое видео ÅSKVÄDER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Fenix”, выход которого намечен на 25 марта на The Sign Records:
Blurry Lines
When We Fall
Let You Down
Old Friend
Claptrap
Head Home
Zealot
Nightcap
Preach for Me
Deadlock
Reap What You Sow
Run out of Time
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).