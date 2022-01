все новости группы







Åskväder

Швеция

Facebook: https://www.facebook.com/askvaderband





26 янв 2022 : Новое видео ÅSKVÄDER



Новое видео ÅSKVÄDER



“Let You Down”, новое видео ÅSKVÄDER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Fenix”, выход которого намечен на 25 марта на The Sign Records:



Blurry Lines

When We Fall

Let You Down

Old Friend

Claptrap

Head Home

Zealot

Nightcap

Preach for Me

Deadlock

Reap What You Sow

Run out of Time







