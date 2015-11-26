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Åskväder

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Новое видео ÅSKVÄDER



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“Let You Down”, новое видео ÅSKVÄDER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Fenix”, выход которого намечен на 25 марта на The Sign Records:

Blurry Lines
When We Fall
Let You Down
Old Friend
Claptrap
Head Home
Zealot
Nightcap
Preach for Me
Deadlock
Reap What You Sow
Run out of Time




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