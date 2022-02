сегодня



Новая песня ÅSKVÄDER



“Zealot”, новая песня ÅSKVÄDER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Fenix”, выход которого намечен на 25 марта на The Sign Records.



Трек-лист:



Blurry Lines

When We Fall

Let You Down

Old Friend

Claptrap

Head Home

Zealot

Nightcap

Preach for Me

Deadlock

Reap What You Sow

Run out of Time







+0 -0



просмотров: 56