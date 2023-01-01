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*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 25
*David Ellefson спел в DIETH 22
*Новое видео ACCEPT 19
*IRON MAIDEN открыли европейский тур 16
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 14
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Åskväder

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|||| сегодня

Новая песня ÅSKVÄDER



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"TURN THE TIDE", новая песня ÅSKVÄDER, доступна для прослушивания ниже.




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