Концертный релиз VOLA выйдет весной



Группа VOLA выпустит концертную пластинку, получившую название "Live From The Pool", первого апреля на Mascot Records / Mascot Label Group.



Трек-лист:



24 Light-Years

Alien Shivers

Head Mounted Sideways

Straight Lines

Ruby Pool

Owls

These Black Claws ft. SHAHMEN

Gutter Moon (October Session)

Ghosts

Smartfriend

Whaler

Inside Your Fur

Stray The Skies











