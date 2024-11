сегодня



Новое видео VOLA



Bleed Out, новое видео группы VOLA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Friend Of A Phantom", выходящего первого ноября на Mascot Records:



01. Cannibal (feat. Anders Fridén of IN FLAMES)

02. Break My Lying Tongue

03. We Will Not Disband

04. Glass Mannequin

05. Bleed Out

06. Paper Wolf

07. I Don't Know How We Got Here

08. Hollow Kid

09. Tray https://www.volaband.com/







+1 -0



просмотров: 77