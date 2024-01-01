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Вокалист IN FLAMES в новом видео VOLA



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"Cannibal" feat. Anders Fridén, новое видео группы VOLA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Friend Of A Phantom", выходящего первого ноября на Mascot Records:

01. Cannibal (feat. Anders Fridén of IN FLAMES)
02. Break My Lying Tongue
03. We Will Not Disband
04. Glass Mannequin
05. Bleed Out
06. Paper Wolf
07. I Don't Know How We Got Here
08. Hollow Kid
09. Tray

«Музыка VOLA во многом формируется под влиянием мелодичного дэт-металла, поэтому участие в записи «Cannibal» легендарного Anders'a Fridén'a из IN FLAMES стало для нас воплощением мечты. Мы чувствуем себя по-настоящему счастливыми и очень гордимся результатом»

Anders Fridén: ««Я являюсь поклонником VOLA с момента выхода их первого альбома. Они постоянно развиваются и, на мой взгляд, являются одной из самых интересных групп на сегодняшний день. Во время записи нашего последнего альбома у меня была возможность познакомиться с группой и стать свидетелем невероятного шоу в The Troubadour в Лос-Анджелесе. Прошло несколько месяцев, и ко мне обратились с вопросом, не хотел бы я принять участие в записи песни для их следующего альбома. Я без колебаний ответил «да». Для меня большая честь быть частью этого грандиозного произведения. Ну и если по кайфу, то башкотряс никто не отменял!»

VOLA подробно рассказали о том, как возникло это сотрудничество и песня: «Когда мы гастролировали по Северной Америке осенью 2023 года, на нашем концерте в The Troubadour в Лос-Анджелесе присутствовали Anders и Björn из IN FLAMES. Они пришли за кулисы перед выступлением, чтобы пообщаться с нами, и оказалось, что они большие поклонники группы. Довольно неожиданный опыт, учитывая, что IN FLAMES сыграли огромную роль в формировании нашей музыкальной ДНК. Когда мы вернулись домой после тура, мы углубились в запись «Friend Of A Phantom», и в ходе этого процесса мы начали обсуждать, пойдет ли на пользу «Cannibal» приглашенный вокал. Мы все сошлись во мнении, что мощные скримы в этой песне сделали бы ее еще лучше, и, поскольку мы только что подружились с Anders'ом, нам было проще всего спросить его, не хочет ли он принять участие в работе над треком. Anders быстро согласился, и в итоге он и записал вокал, и приехал в Данию, чтобы снять с нами видео. Мы были в восторге, если не сказать больше!»




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