3 фев 2022



Новый альбом DI’AUL выйдет весной



DI’AUL выпустят новую работу, получившую название “Abracamacabra”, 18 марта на MooDDoom Records.



Трек-лист:



1. Thou Crawl

2. This Quiet

3. Abracamacabra

4. De Profundis

5. The Losers’ River

6. La Notte di Valpurga

7. Time Of No Return







+0 -0



просмотров: 127