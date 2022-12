сегодня



Новое видео DI’AUL



"La Notte di Valpurga", новое видео DI’AUL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Abracamacabra”, выход которого состоялся 18 марта на MooDDoom Records.



Трек-лист:



1. Thou Crawl

2. This Quiet

3. Abracamacabra

4. De Profundis

5. The Losers’ River

6. La Notte di Valpurga

7. Time Of No Return







