“Abracamacabra”, новое видео DI’AUL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Abracamacabra”, выход которого состоялся 18 марта на MooDDoom Records.



Трек-лист:



1. Thou Crawl

2. This Quiet

3. Abracamacabra

4. De Profundis

5. The Losers’ River

6. La Notte di Valpurga

7. Time Of No Return







