сегодня



Новая песня HYPERIA



"Experiment 77", новая песня группы HYPERIA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Silhouettes Of Horrorm", выходящего в марте. За сведение и мастеринг отвечал Mika Jussila в Finnvox Studios in Helsinki, Finland (Children Of Bodom, Nightwish, Battle Beast), а за оформление — Andrei Bouzikov (Municipal Waste, Skeletonwitch, Toxic Holocaust).



Трек-лист:



"Hypnagogia"

"Intoxication Therapy"

"Experiment 77"

"Severed"

"Prisoner Of The Mind"

"Terror Serum"

"Whitecoat"

"Silhouettes Of Horror"

"Operation Midnight"

"Pleonexia"

"Gimme Gimme Gimme" (Abba cover)







+0 -0



просмотров: 127