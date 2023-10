сегодня



Новое видео HYPERIA



"The Serpent's Cycle", новое видео HYPERIA, доступно для просмотра ниже. Эта песня будет включена в выходящий 17 ноября альбом "Silhouettes Of Horror".



Трек-лист:



“Ego Trip”

“Automatic Thrash Machine”

“Prophet Of Deceit”

“Psychosomatic”

“The Serpent’s Cycle”

“Trapped In Time”

“Spirit Bandit”

“Eye For An Eye”

“Binge & Surge”

“Deathbringer”

“Crazy On You” (Heart cover)







