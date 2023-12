сегодня



HYPERIA выпустила пиво



Группа HYPERIA специально к презентации альбома выпустила пиво вместе с Main Street Brewing Co.



«4 года назад, в конце 2019 года, мы в паре с New Level Brewing в Калгари выпустили первый сорт Hybeeria для премьеры музыкального видео Asylum. Он был отлично принят, и мы распродали его в течение первого часа после премьерного показа. С тех пор мы хотели выпустить Hybeeria 2.0, но в связи с Covid и другими факторами нам не удавалось этого сделать.



Сейчас мы очень рады выпустить продолжение Hybeeria Ouroboros Lager (Main Street Brewing Co.) Оно будет доступно на нашем шоу, посвященном выходу альбома, 15 декабря в The Wise Hall, и если все пойдет хорошо, мы продолжим. Этот лагер — очень мягкое и легко пьющееся пиво, которое подготовит вас к мошу. Попробуйте сами несколько кружек в The Wise Hall 15 декабря!»







