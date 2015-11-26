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Theigns & Thralls

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Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
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|||| 3 фев 2022

Вокалист SKYCLAD в THEIGNS & THRALLS



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Группа THEIGNS & THRALLS, основанная вокалистом SKYCLAD Kevin'ом Ridley, заключила контракт с Rockshots Records на котором восьмого апреля состоится выход дебютного альбома "Theigns & Thralls".

Состав:

Kevin Ridley (Skyclad). vocals, guitar and mandola
John Ryan (ex-Cruachan), violin, Cello and backing vocals
Dave Briggs (Waylander), guitar, whistles and backing vocals
Arjon Valk, bass and backing vocals
Mike Verhof, drums



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