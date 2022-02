3 фев 2022



Вокалист SKYCLAD в THEIGNS & THRALLS



Группа THEIGNS & THRALLS, основанная вокалистом SKYCLAD Kevin'ом Ridley, заключила контракт с Rockshots Records на котором восьмого апреля состоится выход дебютного альбома "Theigns & Thralls".



Состав:



Kevin Ridley (Skyclad). vocals, guitar and mandola

John Ryan (ex-Cruachan), violin, Cello and backing vocals

Dave Briggs (Waylander), guitar, whistles and backing vocals

Arjon Valk, bass and backing vocals

Mike Verhof, drums





