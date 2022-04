сегодня



Новое видео THEIGNS & THRALLS



"Today We Get To Play", новое видео группы THEIGNS & THRALLS, основанной вокалистом SKYCLAD Kevin'ом Ridley, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "Theigns & Thralls".







