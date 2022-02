сегодня



Гитарист ALABAMA THUNDERPUSSY выпустил новый альбом



Гитарист ALABAMA THUNDERPUSSY Erik Larson выпустил новый альбом "Everything Breaks".



Трек-лист:



"Eon Eater"

"Truncheon"

"Never Eva Eva"

"A Drop In The Bucket"

"Can't Be Bought"

"Bested"

"ARRESSS"

"Krusher"

"Ripoff"

Everything Breaks by Erik Larson





