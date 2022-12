сегодня



ALABAMA THUNDERPUSSY впервые за 15 лет отыграли концерт



Сет-лист выступления:



"Dry Spell"

"The Cleansing"

"Void Of Harmony"

"Victory Through Defeat"

"Crying Out Loud"

"A Dreamer's Fortune"

"Motor-Ready"

"The Beggar"

"Middle Finger Salute"

"Wage Slave"

"Words Of The Dying Man"

"None Shall Return"

"Esteem Fiend"

"Greed"

"Open Fire"

"Rockin' Is Ma' Business" (The Four Horseman cover)







