ALABAMA THUNDERPUSSY впервые за 15 лет отыграли концерт
ALABAMA THUNDERPUSSY впервые за 15 лет отыграли концерт в Ричмонде.
Сет-лист выступления:
"Dry Spell"
"The Cleansing"
"Void Of Harmony"
"Victory Through Defeat"
"Crying Out Loud"
"A Dreamer's Fortune"
"Motor-Ready"
"The Beggar"
"Middle Finger Salute"
"Wage Slave"
"Words Of The Dying Man"
"None Shall Return"
"Esteem Fiend"
"Greed"
"Open Fire"
"Rockin' Is Ma' Business" (The Four Horseman cover)
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