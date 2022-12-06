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Alabama Thunderpussy

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ALABAMA THUNDERPUSSY впервые за 15 лет отыграли концерт



zoom
ALABAMA THUNDERPUSSY впервые за 15 лет отыграли концерт в Ричмонде.

Сет-лист выступления:

"Dry Spell"
"The Cleansing" 
"Void Of Harmony"
"Victory Through Defeat"
"Crying Out Loud"
"A Dreamer's Fortune"
"Motor-Ready"
"The Beggar"
"Middle Finger Salute"
"Wage Slave"
"Words Of The Dying Man"
"None Shall Return"
"Esteem Fiend"
"Greed"
"Open Fire"
"Rockin' Is Ma' Business" (The Four Horseman cover)

ALABAMA THUNDERPUSSY - Fan-Filmed Video From First Show In 15 Years




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6 дек 2022
grgr
Алабамские громопёзды - название года.

просмотров: 268

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