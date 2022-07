сегодня



Гитарист ALABAMA THUNDERPUSSY выпустил альбом



Erik Larson (Alabama Thunderpussy, Thunderchief, Omen Stones) выпустил новую студийную работу "Red Lines", которая доступна ниже.



Трек-лист:



"Nomen Est Omen"

"Strike The Never"

"Spilling Over"

"Halo"

"Dangerously"

"You're Welcome"

"The Jeff Song"

"Walkaround Blade"

"Yea, Well Fuck You Too"

Red Lines by Erik Larson





+0 -0



просмотров: 97