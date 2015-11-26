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Armory

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Новый альбом ARMORY выйдет весной



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ARMORY выпустят новую работу, получившую название "Mercurion”, 22 апреля на Dying Victims Productions. Композиция “The Hunters from Beyond” доступна для прослушивания ниже.

Трек-лист:

1. Message From The Stars
2. Journey Into Infinity
3. Transneptunic Flight
4. The Hunters From Beyond (Audio on YouTube)
5. Deep Space Encounter
6. Void Prison
7. Wormhole Escape
8. Music From The Spheres
9. Event Horizon




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