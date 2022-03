сегодня



Новые песни ARMORY



''Deep Space Encounter'' и ''The Hunters From Beyond'', новые песни ARMORY, доступны для прослушивания ниже. Эти треки взяты из альбома "Mercurion", выходящего 22 апреля.



Трек-лист:



01. A Message From the Stars

02. Journey Into Infinity

03. Transneptunic Flight

04. The Hunters From Beyond

05. Deep Space Encounter

06. Void Prison

07. Wormhole Escape

08. The Music Of The Spheres

09. Event Horizon







