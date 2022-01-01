"Wormhole Escape", новое видео ARMORY, доступно ниже. Этот трек взят из альбома "Mercurion", выходящего 22 апреля.
Трек-лист:
01. A Message From the Stars
02. Journey Into Infinity
03. Transneptunic Flight
04. The Hunters From Beyond
05. Deep Space Encounter
06. Void Prison
07. Wormhole Escape
08. The Music Of The Spheres
09. Event Horizon
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