10 фев 2022



Новый альбом ANGEL NATION выйдет весной



Группа ANGEL NATION, в состав которой входит вокалистка LEAVES' EYES Elina Siirala, выпустит новую работу, получившую название Antares, восьмого апреля на Inner Wound Recordings:



01. Seraph

02. We Are Fire

03. End of Innocence

04. Life Is a War

05. Crucify Me

06. Face to Face With the Merciless

07. Where’s the Time

08. Out of Sight, Out of Mind

09. Way Back Home

10. Where the Future Lie





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