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10 фев 2022
Новый альбом ANGEL NATION выйдет весной
Группа ANGEL NATION, в состав которой входит вокалистка LEAVES' EYES Elina Siirala, выпустит новую работу, получившую название Antares, восьмого апреля на Inner Wound Recordings:
01. Seraph
02. We Are Fire
03. End of Innocence
04. Life Is a War
05. Crucify Me
06. Face to Face With the Merciless
07. Where’s the Time
08. Out of Sight, Out of Mind
09. Way Back Home
10. Where the Future Lie
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