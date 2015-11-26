Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SIX FEET UNDER: «Посмотрел я ваш круглый стол дэт-м... 130
*Новое видео KREATOR 67
*Вокалист EXODUS — о том, что значит быть настоящим металхэдо... 65
*METALLICA готовит бокс-сеты "Load" и "Reload" 53
*Вокалист KING'S X: «Согласно Библии, мужчина не должен ложит... 36
[= ||| все новости группы



*

Angel Nation

*
| - |

|||| 10 фев 2022

Новый альбом ANGEL NATION выйдет весной



*
zoom
*
* *
Группа ANGEL NATION, в состав которой входит вокалистка LEAVES' EYES Elina Siirala, выпустит новую работу, получившую название Antares, восьмого апреля на Inner Wound Recordings:

01. Seraph
02. We Are Fire
03. End of Innocence
04. Life Is a War
05. Crucify Me
06. Face to Face With the Merciless
07. Where’s the Time
08. Out of Sight, Out of Mind
09. Way Back Home
10. Where the Future Lie



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 122

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом