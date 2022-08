сегодня



ANGEL NATION переиздадут дебют



ANGEL NATION седьмого октября на CD и в цифровом варианте переиздадут дебютную пластинку Tears Of Lust, который изначально был выпущен в 2014 году под именем EnkElination:



"Tears Of Lust"

"Higher Ground"

"Never Ending"

"Lullaby"

"Insane"

"What Have You Become"

"Reborn"

"Chimeras"

"Changeling"

"Abyss"

"Last Time Together"

"Do It Anyway" (Bonus Track)

"Devil's Voice Inside" (Bonus Track)

"Fly Away" (Bonus Track)







