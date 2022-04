сегодня



Новая песня ANGEL NATION



Группа ANGEL NATION, в состав которой входит вокалистка LEAVES' EYES Elina Siirala, представила новый сингл, "End Of Innocence", который включен в новую работу Antares, выходящую восьмого апреля:



01. Seraph

02. We Are Fire

03. End Of Innocence

04. Life Is A War

05. Crucify Me

06. Face to Face With The Merciless

07. Where's The Time

08. Out Of Sight, Out Of Mind

09. Way Back Home

10. Where The Future Lies



Кстати, в разделе "Альбомы" вы можете послушать это произведение.







+0 -1



просмотров: 137