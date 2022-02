10 фев 2022



Новое видео CROWN MAGNETAR



Realistic Flesh Mask feat. Nick Arthur, новое видео группы CROWN MAGNETAR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Alone In Death".



Трек-лист:



"Alone In Death"

"Hellsphere"

"Realistic Flesh Mask"

"The Pain Of Existence"

"Graverot"

"God Is My Enemy"







