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*EKTOMORF выступят в России в мае 39
*GENE SIMMONS: «Рок не в моде» 28
*SHARON OSBOURNE: «От OZZY потребуется много усилий, чтобы он... 23
*Профессиональное видео с выступления AVANTASIA 17
*Новый альбом SAOR доступен для прослушивания 16
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Crown Magnetar

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|||| сегодня

Новое видео CROWN MAGNETAR



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Barbed Wire Noose, новое видео группы CROWN MAGNETAR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР Punishment, релиз которого намечен на седьмое марта.




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