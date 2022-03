сегодня



Новое видео CROWN MAGNETAR



“God Is My Enemy”, новое видео группы CROWN MAGNETAR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Alone In Death".



Трек-лист:



"Alone In Death"

"Hellsphere"

"Realistic Flesh Mask"

"The Pain Of Existence"

"Graverot"

"God Is My Enemy"







