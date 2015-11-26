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Static Abyss

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Музыканты AUTOPSY в STATIC ABYSS



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"Jawbone Ritual", новая песня группы STATIC ABYSS, в состав которой входят участники AUTOPSY Chris Reifert и Greg Wilkinson, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома Labyrinth Of Veins, релиз которого намечен на 22 апреля на Peaceville Records.




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