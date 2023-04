сегодня



Видео с текстом от STATIC ABYSS



STATIC ABYSS опубликовали официальное видео с текстом на песню "Wormskinned", которая включена в новую студийную работу, получившую название "Aborted From Reality" и запланированную к выпуску на тридцатое июня на Peaceville Records.



Трек-лист:



"Aborted From Reality"

"Wormskinned"

"Cathedral Of Vomit"

"Cerebral Ghost"

"Mind Tentacles"

"Poisoned Limbs"

"Horizon Of Cremains"

"Crosses And Coffins"

"Unrepentant Mutant Serpent"

"Dehumanized"

"The Static Abyss"







