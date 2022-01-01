Видео с текстом от STATIC ABYSS

STATIC ABYSS опубликовали официальное видео с текстом на песню 'Labyrinth Of Veins', которая взята из альбома 'Labyrinth Of Veins', выходящего 22 апреля на CD, в цифровом варианте и виниле:
"Feasting On Eyes"
"Nothing Left To Rot"
"You Are What You Kill"
"Mandatory Cannibalism"
"Labyrinth Of Veins"
"Jawbone Ritual"
"Contort Until Death"
"Tectonic Graveyard"
"Morgue Rat Fever"
"Clawing To The Top Of The Dead"
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).