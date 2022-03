29 мар 2022



Видео с текстом от STATIC ABYSS



STATIC ABYSS опубликовали официальное видео с текстом на песню 'Labyrinth Of Veins', которая взята из альбома 'Labyrinth Of Veins', выходящего 22 апреля на CD, в цифровом варианте и виниле:



"Feasting On Eyes"

"Nothing Left To Rot"

"You Are What You Kill"

"Mandatory Cannibalism"

"Labyrinth Of Veins"

"Jawbone Ritual"

"Contort Until Death"

"Tectonic Graveyard"

"Morgue Rat Fever"

"Clawing To The Top Of The Dead"







просмотров: 156