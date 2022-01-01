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*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 14
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Новое видео CREMATORY 13
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 12
*Вокалистка ARCH ENEMY завершила запись дебюта 11
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Static Abyss

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|||| 29 мар 2022

Видео с текстом от STATIC ABYSS



zoom
STATIC ABYSS опубликовали официальное видео с текстом на песню 'Labyrinth Of Veins', которая взята из альбома 'Labyrinth Of Veins', выходящего 22 апреля на CD, в цифровом варианте и виниле:

"Feasting On Eyes"
"Nothing Left To Rot"
"You Are What You Kill"
"Mandatory Cannibalism"
"Labyrinth Of Veins"
"Jawbone Ritual"
"Contort Until Death"
"Tectonic Graveyard"
"Morgue Rat Fever"
"Clawing To The Top Of The Dead"

STATIC ABYSS Feat. AUTOPSY Legends Release Lyric Video For New Song "Labyrinth Of Veins"




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