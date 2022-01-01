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Fallen Sanctuary

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Новый проект музыкантов SERENITY и TEMPERANCE подписал контракт с AFM



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AFM Records подписали контракт с новым мелодик-пауэр-металл-проектом FALLEN SANCTUARY, который возглавляют Georg Neuhauser (вокалист Serenity) и Marco Pastorino (гитарист Temperance).

24 июня 2022 года дебютный альбом "Terranova" от Fallen Sanctuary будет доступен в виде диджипака, цветного винила и бокс-сета. Дебютный сингл проекта увидит свет уже в пятницу, 25 февраля.

Музыканты подружились в 2018 году во время совместного тура своих групп, поняв, что у них очень близкие музыкальные вкусы:

Neuhauser:

«Мы с Марко часто беседовали по ночам в туровом автобусе по дороге на очередной концерт Serenity и Temperance. Удивительно, что у нас оказалось так много общих любимых групп! И поскольку мы очень хорошо ладим на личном уровне и живём всего в четырёх часах езды друг от друга, у нас возникла идея когда-нибудь выпустить совместный альбом».

«Качество материала Fallen Sanctuary сразу же произвело на нас очень хорошее впечатление, — говорит Tomo Hoffmann, менеджер по репертуару AFM Records, — Страсть и самоотверженность, внимание к деталям и сверхвысокие стандарты, которые они установили для себя, выделяют Fallen Sanctuary. Сочинение песен, исполнение и продюсирование находятся на чрезвычайно высоком уровне и порадуют поклонников Melodic Power Metal. Кроме того, Георг и Марко такие приятные люди, что мы с нетерпением ждём возможности поработать с ними».

Georg:

«С тех пор как я купил альбом Edguy "Vain Glory Opera" в 1998 году, я всегда следил за AFM Records и мечтал стать частью этой семьи. Это произойдёт сейчас с Fallen Sanctuary, и я уверен, что AFM — идеальный для нас партнёр».

Marco Pastorino:

«Это лучшая команда, которая может быть частью нашей карьеры. Мы очень усердно работали, чтобы предложить вам идеальный дебютный альбом, и мы с нетерпением ждём возможности поделиться новостями в ближайшее время! Ждите великолепного мелодичного пауэр-металла!»

В новой группе также есть постоянная ритм-секция, состоящая из барабанщика Alfonso Mocerino и концертного басиста Gabriele Gozzi.

FALLEN SANCTUARY Featuring Members Of SERENITY And TEMPERANCE Sign With AFM Records




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