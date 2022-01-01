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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS 48
*Профессиональное видео с выступления SODOM 37
*Клип EUROPE набрал миллиард 25
*Старый член вернулся в MEGADETH 23
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Fallen Sanctuary

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|||| сегодня

Новое видео FALLEN SANCTUARY



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Now And Forever, новое видео FALLEN SANCTUARY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "Terranova", релиз которого намечен на 24 июня на AFM Records.




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